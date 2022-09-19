Головне
Збірна Іспанії перемогла Францію і виграла Євробаскет-2022
Вчора 23:23 608
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом
Сьогодні 13:05 2535 1
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце
Сьогодні 10:27 29519
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України
Сьогодні 10:11 243356
Реал мінімально переміг Атлетіко в дербі: результати 6 туру Ла-Ліги
Вчора 23:55 960
Наполі переграв Мілан, Аталанта з Маліновським здолала Рому: результати матчів Серії А
Вчора 23:43 2315
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:24 19734
Матчі збірної України в Лізі націй транслюватимуть на Ютуб-каналі УАФ
Вчора 23:19 834
Де Дзербі очолив Брайтон
Вчора 22:19 837
Іспанія - Франція - онлайн-трансляція LIVE - фінал Євробаскету-2022
Вчора 21:22 1202
Прямі трансляції

Головкін: Не відчув, що Канело швидший чи сильніший

Сьогодні 11:40 174 0
Казах прокоментував поразку від Альвареса
Головкін: Не відчув, що Канело швидший чи сильніший
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - boxingscene.com.

Чемпіон WBA та IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-2-1, 37 КО) оцінив поразку від Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Не відчуваю, що програв цей бій. Я не думаю про поразку, бо ми провели з Канело чудовий бій, і дуже чистий бій, якщо ви помітили.

Ми не допустили жодної помилки, боротьба між нами була дуже конкурентною.

Особливо в другій половині я відчув, що виглядаю кращим за свого суперника.

Не хочу применшувати перемогу Канело, але я не відчув, що він швидший чи сильніший за мене.

Його удари були недостатньо сильними, а в другій половині він навіть втратив у швидкості та силі", — cказав Головкін.

Раніше стало відомо, скільки заробили Альварес та Головкін за третій бій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце Рейтинг ATP: Алькарас зберіг перше місце 29519
Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом Еволюція Ломаченка: став українцем чи залишився малоросом 2535 1
Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України Рейтинг WTA: Калініна залишилася першою ракеткою України 243356
Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ Миколенко – легенда: іноземці у захваті від шляхетного вчинку та гри українця в матчі АПЛ 11602
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 3891
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19734
Рекомендуємо
Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію Фото дня. Ні війні в Україні! Гераскевич на увесь світ заявив про свою позицію 31385 2
Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Кличко відмовилися від 5 мільйонів доларів 33147
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 24670
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6426
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 13108
Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний Дмитро Коваленко: Казав Бекхему, що він смішний 11541 2