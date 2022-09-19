Головкін: Не відчув, що Канело швидший чи сильніший

Чемпіон WBA та IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-2-1, 37 КО) оцінив поразку від Сауля Альвареса (58-2-2, 39 КО).

Про це розповів сам боксер.

"Не відчуваю, що програв цей бій. Я не думаю про поразку, бо ми провели з Канело чудовий бій, і дуже чистий бій, якщо ви помітили.

Ми не допустили жодної помилки, боротьба між нами була дуже конкурентною.

Особливо в другій половині я відчув, що виглядаю кращим за свого суперника.

Не хочу применшувати перемогу Канело, але я не відчув, що він швидший чи сильніший за мене.

Його удари були недостатньо сильними, а в другій половині він навіть втратив у швидкості та силі", — cказав Головкін.