Кріс Юбенк-молодший викликав Головкіна на поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Кріс Юбенк-молодший (32-2, 23 КО) бажає провести бій з чемпіоном WBA та IBF у середній вазі Геннадієм Головкіним.

Про це заявив сам боксер.

"Головкін, ти маєш чудову кар'єру. Спустися назад у середню вагу і давай в грудні поб'ємося за ті пояси, які ти все ще маєш, або просто зроби їх вакантними, а я нагляну за ними в наступні пару років, поки ти насолоджуватимешся пенсією. Ти заслужив це, чемпіоне", - зазначив Юбенк-молодший.

GGG you had a great run. Come back down to middleweight & let’s fight for those belts you still have in December or just pass em over & I’ll look after them for the next couple years while you enjoy retirement… you earned it champ. — Chris Eubank Jr (@ChrisEubankJr) September 18, 2022

Геннадій Головкін не втратив титули чемпіона WBA та IBF у середній вазі після поразки Канело, бо поєдинок з ним проходив у другій середній вазі.

Нагадаємо Канело переміг Геннадія Головкіна одностайним рішенням суддів.