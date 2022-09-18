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Кріс Юбенк-молодший викликав Головкіна на поєдинок

Сьогодні 14:55 173 0
Кріс Юбенк-молодший викликав Головкіна на поєдинок
#Геннадій Головкін

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу Кріс Юбенк-молодший (32-2, 23 КО) бажає провести бій з чемпіоном WBA та IBF у середній вазі Геннадієм Головкіним.

Про це заявив сам боксер.

"Головкін, ти маєш чудову кар'єру. Спустися назад у середню вагу і давай в грудні поб'ємося за ті пояси, які ти все ще маєш, або просто зроби їх вакантними, а я нагляну за ними в наступні пару років, поки ти насолоджуватимешся пенсією. Ти заслужив це, чемпіоне", - зазначив Юбенк-молодший.

Геннадій Головкін не втратив титули чемпіона WBA та IBF у середній вазі після поразки Канело, бо поєдинок з ним проходив у другій середній вазі.

Нагадаємо Канело переміг Геннадія Головкіна одностайним рішенням суддів.

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