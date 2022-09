Кріс Юбенк-молодший викликав Головкіна на поєдинок

Колишній чемпіон світу Кріс Юбенк-молодший (32-2, 23 КО) бажає провести бій з чемпіоном WBA та IBF у середній вазі Геннадієм Головкіним.

Про це заявив сам боксер.

GGG you had a great run. Come back down to middleweight & let’s fight for those belts you still have in December or just pass em over & I’ll look after them for the next couple years while you enjoy retirement… you earned it champ.