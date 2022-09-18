Родрігес вдруге захистив пояс WBC у другій найлегшій вазі

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBC у другій найлегшій вазі Джессі Родрігес (17-0, 11 КО) переміг мексиканця Ісраеля Родрігеса (28-5-1, 11 КО).

У 8-му раунді Родрігес двічі влучив нижче пояса, за що з нього зняли очко. В 11-му раунді знову вдарив нижче, але рефері не помітив, тому не знімав очки. Поєдинок тривав усю дистанцію, всі судді при близькому бою віддали перемогу чемпіону - 118-109, 117-111 та 114-113.

Поєдинок пройшов у Лас-Вегасі в андеркарді Канело - Головкін.

Родрігес став чемпіоном у лютому, коли переміг Карлоса Куадраса. У червні він провів перший успішний захист - нокаутував Срісакета Сор Рунгвісаї.