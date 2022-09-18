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Альварес: Ми дали фанатам три хороші бої

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Альварес: Ми дали фанатам три хороші бої
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Fightnews.

Абсолютний чемпіон світу в другій середній вазі Сауль Альварес задоволений здобутою перемогою у третьому поєдинку з казахстанцем Геннадієм Головкіним.

Про це заявив сам Альварес.

"Дуже дякую, мій друже. Дякую, Головкін. Дякую за все. Ми дали фанатам три хороші бої. Спасибі за все.

Дуже дякую вам за підтримку. Я пройшов через дуже складні речі в моєму житті. Ти можеш лише намагатись далі рухатися вперед. Нещодавно у мене був важкий період через мою поразку, і я насправді показав, що поразки - це чудово, бо вони надихають тебе на повернення та демонстрацію своєї скромності.

Головкін - дуже хороший боєць, тому ми тут. Я радий розділити з ним ринг. Я рухатимуся вперед, щоб розширити і зміцнити свою спадщину. Головкін - жорсткий боєць. Але я радий. Я залишив на рингу все. Я маю проблеми з лівою рукою, тому мені потрібна операція, але в мене все добре. Я воїн, тож я тут", - сказав Альварес.

Нагадаємо Канело переміг Геннадія Головкіна одностайним рішенням суддів.

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