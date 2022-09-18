Українець став свідком перемоги мексиканського боксера

Джерело - Little Giant Boxing.

Український боксер Василь Ломаченко підозрює, що у казахстанця Геннадія Головкіна у бою з Саулем Альваресом були проблеми зі здоров'ям, через що він не міг діяти правою рукою.

Про це заявив сам Ломаченко.

"Це був дуже цікавий, дуже історичний бій. Але я думаю, що у Головкіна були проблеми зі здоров'ям. Я вважаю так, бо протягом усього поєдинку він працював лише лівою рукою. Чи чекав я більшого від Головкіна? Не знаю. Ніхто не знає. Це бокс. Перед боєм ти думаєш про стратегію обох бійців, але в ході поєдинку все змінюється. Реванш Канело з Біволом буде цікавим. Я думаю, що Альваресу необхідний цей рематч", - сказав Ломаченко.

Нагадаємо Канело переміг Геннадія Головкіна одностайним рішенням суддів.