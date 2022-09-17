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Клімас: Ф’юрі боїться Усика

Сьогодні 23:23 292 0
Егіс Клімас поділився думками про Тайсона Ф’юрі
Клімас: Ф’юрі боїться Усика
#Клімас, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - ringtv.

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) уникає бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів менеджер українця Ешіс Клімас.

"Подивіться, скільки заяв Ф’юрі зробив за останні кілька місяців – то він закінчує кар’єру, то він не йде на пенсію, то він б’ється з Усиком, то не з Усиком.

Тепер Ф’юрі б’ється з Джошуа. Ви справді не знаєте, хто такий Ф’юрі, і що він буде робити далі. Якщо ви подивитеся на все, що сталося в його минулому, Тайсон завжди створював проблеми, коли справа доходила до отримання статусу абсолютного чемпіона світу. Він непередбачуваний.

Що відбудеться, якщо Джошуа надере йому дупу? Що буде далі? Вони підуть на матч-реванш, який зменшить шанс отримати статус абсолютного чемпіона світу.

Я думаю, що Ф’юрі, швидше за все, боїться Усика. Чому він тікає від нього? чому Бо Ф’юрі бачить в Усику небезпеку.

Усик хотів побитися з Ф’юрі до кінця року. Але ми не біжимо за ним. У нас є три пояси. У нього – один. Кому це цікаво?

Це ситуація, яку створив сам Ф’юрі. Не Усик. Усик би побився з Тайсоном Ф’юрі у нього вдома. Усик провів би бій із будь-ким у їхньому дворі.

Для Усика було дуже важливо повернутися в Україну і до свого народу", – сказав Клімас.

Бій Ф’юрі та Джошуа може відбутися 3 грудня.

Нагадаємо, Ф’юрі запропонував Джошуа 40% гонорару за бій.

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