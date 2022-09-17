Канело: У мої найкращі роки Мейвезер би ніколи мене не переміг

Сауль Альварес прокоментував поразку Флойду Мейвезеру

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) переміг би Флойда Мейвезера (50-0, 27 ОК), якби обидва були на піку своїх кар'єр.

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Важко сказати, адже це ніколи не станеться. Але я певен, що у моєму праймі він би ніколи мене не побив", - сказав Канело.

Нагадаємо, що Мейвезер переміг Альвареса рішенням більшості у 2013 році - 114–114, 116–112, 117–111.

Третій бій Альварес - Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США).