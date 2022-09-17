Головне
Україна закріпилася на 15 місці в таблиці коефіцієнтів УЄФА, Чехія і Швейцарія збільшили відрив
Вчора 16:15 28307 2
Манчестер Сіті розгромив Вулвергемптон, Тоттенгем забив шість голів Лестеру. Результати 8 туру АПЛ
Сьогодні 21:25 953
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 17:36 5102
Петраков назвав кадрові втрати збірної України перед матчами Ліги націй
Сьогодні 11:39 1073
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції
Сьогодні 08:21 14143 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН
Сьогодні 08:12 1115
Заява ветеранів: Павелко намагається рейдерством захопити владу в АВФУ
Сьогодні 08:08 809 2
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Вчора 23:28 19041
Джошуа отримав контракт на бій з Ф’юрі
Вчора 22:37 622
Шотландія - Україна: де дивитися онлайн матч Ліги націй
Вчора 20:47 8979
Прямі трансляції

Канело: У мої найкращі роки Мейвезер би ніколи мене не переміг

Сьогодні 21:55 97 0
Сауль Альварес прокоментував поразку Флойду Мейвезеру
Канело: У мої найкращі роки Мейвезер би ніколи мене не переміг
#Сауль Канело Альварес, #Флойд Мейвезер

Джерело - gq.com.

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) переміг би Флойда Мейвезера (50-0, 27 ОК), якби обидва були на піку своїх кар'єр.

Про це розповів сам мексиканський боксер.

"Важко сказати, адже це ніколи не станеться. Але я певен, що у моєму праймі він би ніколи мене не побив", - сказав Канело.

Нагадаємо, що Мейвезер переміг Альвареса рішенням більшості у 2013 році - 114–114, 116–112, 117–111.

Третій бій Альварес - Головкін відбудеться 17 вересня на T-Mobile Arena у Лас-Вегасі, штат Невада (США).

Коментарі ()
Популярне зараз
Уперше в Україні футбол світового рівня коментуватиме жінка Уперше в Україні футбол світового рівня коментуватиме жінка 1259
ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції ВІДЕО. Легендарний гол Андрія Гусіна в ворота збірної Греції 14143 1
Шотландія - Україна: ОНЛАЙН Шотландія - Україна: ОНЛАЙН 1115
Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу Канело - Головкін 3: онлайн-трансляція бою за титул абсолютного чемпіона світу 5102
Ультрас Динамо: Без трофеїв чи без суркісів? Без суркісів! Ультрас Динамо: Без трофеїв чи без суркісів? Без суркісів! 1209 1
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 19041
Рекомендуємо
Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram Дівчина дня. 16-разова чемпіонка світу з величезним розміром грудей запалює Instagram 33643
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв. Правила життя Айртона Сенни 6408
Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні Дівчина дня: відверта фотосесія триразової чемпіонки світу в категорії фітнес бікіні 25372
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 28035 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 256548
Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф Спортсмени не прославляють Україну. Розвінчую міф 15873 26