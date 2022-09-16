Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) може провести бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Схоже, що це близько. Я стежу за новинами, і все здається дуже здійснимим. Це буде сенсаційний поєдинок, щоб закрити даний історичний рік. Тайсон Ф'юрі зараз має право на добровільний захист. Він провів обов'язковий захист у квітні. Ми отримаємо повідомлення від промоутера, і тоді санкціонуємо бій", - сказав Сулейман