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Сулейман: Ф'юрі - Джошуа буде сенсаційним боєм

Сьогодні 11:48 408 0
Британці можуть провести бій цього року
Сулейман: Ф'юрі - Джошуа буде сенсаційним боєм
#WBC, #Ентоні Джошуа, #Сулейман, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Boxing247.

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа  (24-3, 22 КО) може провести бій проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів президент WBC Маурісіо Сулейман.

"Схоже, що це близько. Я стежу за новинами, і все здається дуже здійснимим. Це буде сенсаційний поєдинок, щоб закрити даний історичний рік. Тайсон Ф'юрі зараз має право на добровільний захист. Він провів обов'язковий захист у квітні. Ми отримаємо повідомлення від промоутера, і тоді санкціонуємо бій", - сказав Сулейман

Нагадаємо, промоутер підтвердив згоду Джошуа на поєдинок із Ф'юрі.

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