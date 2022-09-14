Промоутер підтвердив згоду Джошуа на поєдинок із Ф'юрі

Колишній чемпіон світу в суперважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) погодився провести поєдинок проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це розповів промоутер Едді Гірн.

"Ми отримали пропозицію та намагалися вести переговори. Нам багато чого не сподобалося, але у нас не було вибору. Нам сказали: "Жодних рухів. Приймай або йди". У підсумку ми відповіли, що все приймаємо.

Джошуа дуже давно хотів цей бій, тож прийняв усі умови, які поставив Тайсон Ф'юрі. Ми повідомили про своє рішення у п'ятницю, але все ще чекаємо на контракт. Я розмовляв із Френком Ворреном, і він сказав, що відправить папери протягом кількох днів.

Сподіваюся, що все це реально. Думаю, що немає причин, через які може зірватися бій. Я не хочу надто хвилюватися з цього приводу. Не забувайте, що ми підписувалися на цей поєдинок раніше. Сподіваюся, цього разу все вийде.

Нам є ще над чим попрацювати. Потрібно вирішити питання з трансляціями, бо є BT і DAZN, але в обох компаніях дуже схвильовані. Отже, на нас чекають продуктивні переговори. Хлопцям доведеться працювати разом. Це найбільший бій у сучасному боксі. Кожен хоче стати його частиною", - розповів Гірн.