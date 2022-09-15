Усик: Ф’юрі не дає фанатам побачити один із найкращих боїв в історії боксу

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) уникає бою з чемпіоном WBA, WBO, IBO та IBF Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

Про це розповів сам український боксер.

"У мене немає особливих почуттів щодо бою Ф’юрі та Джошуа. Мені абсолютно байдуже, чи хоче Ф’юрі з кимось битися. Моя команда працює над тим, щоб повернути мене на ринг.

І ні, я зовсім не розлючений. Більша проблема полягає в тому, що Тайсон Ф’юрі не дає фанатам побачити один із найкращих боїв в історії боксу. Це його вина. Не моя.

Отже, я не розлючений. Тайсон Ф’юрі може битися з ким завгодно. З точки зору спортивної майстерності, звичайно, це некоректно", – сказав Усик.