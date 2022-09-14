Канело: Моя мета - нокаутувати Головкіна

Абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) має намір нокаутувати чемпіона у середній вазі Геннадія Головкіна (42-1-1, 37 КО).

Про це він заявив напередодні 3-го бою.

"Моя мета в цьому бою - нокаутувати Головкіна, але я буду зосереджений. Якщо буде нокаут, це нормально. Якщо ні, то я буду битися 12 раундів".

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"Я зосереджувався на тому, щоб не робити тих самих помилок, але я люблю бокс так сильно, як завжди. Звичайно, я втратив трохи м’язів, але я почуваюся чудово. Я почуваюся найкраще у другій середній вазі", - сказав Канело.