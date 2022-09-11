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Альварес: Для мене програш не варіант, але я ризикую

Сьогодні 14:11 168 0
Альварес: Для мене програш не варіант, але я ризикую
#Сауль Канело Альварес

Джерело - Boxingnews24.

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес у поєдинку з чемпіоном WBA та IBF у середній вазі Геннадій Головкін (42-1-1, 37 КО) не виключає свою поразку.

Про це заявив сам Альварес.

"Для мене програш не варіант, але я ризикую. Я приймаю найкращі бої, найважчі бої. Можливо, одного дня я програю.

Я щасливий, що проводжу такі бої, тому що вони змушують мене почуватися добре. Я думаю, що моя спадщина зростає завдяки таким боям, але я багато чого навчився, і я не соромлюся цього, тому що я кидаю виклик собі бути великим. Я збираюся продовжувати це робити.

З Біволом я бився у розквіті сил. На жаль, є багато деталей у тренувальному таборі. Я програв, але найближчим часом у мене буде шанс. Це різниця. Різниця в тому, що я був у розквіті сил, коли програв Біволу.

Це був бій не в моїй ваговій категорії, але я думаю, що зможу легко перемогти його, таке трапляється. Я сприймаю цю поразку як досвід. Я виграв перші п'ять-шість раундів, але потім втомився. Ось що сталося. Він не кращий за мене.

Я завжди кажу своєму сину: "Це не кінець світу, якщо ти програєш". Ти займаєшся спортом і можеш виграти або програти. Це не має значення. Це не кінець світу". Тобі потрібно продовжувати боротися, і одного разу ти станеш найкращим", - сказав Канело.

Раніше Роблес назвав фаворита бою Канело - Головкін.

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