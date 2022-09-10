Роблес назвав фаворита бою Канело - Головкін

Абсолютний чемпіон у другій середній вазі Сауль Альварес (57-2-2, 39 КО) є фаворитом третього бою з володарем поясів WBA та IBF у середній вазі Геннадієм Головкіним (42-1-1, 37 КО).

Про це розповів американський тренер Менні Роблес.

"У цьому бою я оберу Канело. Він молодший. Я хотів би побачити їх третій бій на 1-2 роки раніше, але маємо те, що маємо.

Я вибираю Канело, тому що з них двох він кращий, молодший і сильніший. Альварес піднявся у напівважку вагу, а тепер повертається до другої середньої.

Я думаю, що Канело все ще на своєму піку. Я вірю, що він переможе Головкіна. Скажу, що Канело виграє за очками, але не здивуюсь, якщо він оформить нокаут у пізніх раундах", - сказав Роблес.