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Головкін зробив прогноз на бій з Канело

Сьогодні 22:12 145 0
Геннадій Головкін прокоментував бій проти Сауля Альвереса
Головкін зробив прогноз на бій з Канело
#Сауль Канело Альварес, #Геннадій Головкін

Джерело - Чемпіон.

Володар титулів WBA та IBF у середньому дивізіоні Геннадій Головкін може здобути перемогу нокаутом у третьому бою проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса.

Про це розповів сам казахстанський боксер.

"Я почуваюся краще, ніж зазвичай. Мені спокійно, комфортно і я не відчуваю стресу. Звичайно, маю свій план на бій, стратегію, але не тільки боксер вирішує, як проходитиме поєдинок.

Побачимо, що запропонує мій суперник. Я готовий до всього. Якщо він хоче битися на ближній дистанції, я це зроблю.

Якщо він хоче битися на дальній дистанції, значить так воно і буде. Я готовий до всього, і вболівальники це побачать. Я навіть не виключаю своєї перемоги нокаутом", - сказав Головкін.

Раніше WBC представила спеціальний пояс для бою Канело - Головкін.

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