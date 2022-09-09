Головкін зробив прогноз на бій з Канело

Джерело - Чемпіон.
Володар титулів WBA та IBF у середньому дивізіоні Геннадій Головкін може здобути перемогу нокаутом у третьому бою проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса.
Про це розповів сам казахстанський боксер.
"Я почуваюся краще, ніж зазвичай. Мені спокійно, комфортно і я не відчуваю стресу. Звичайно, маю свій план на бій, стратегію, але не тільки боксер вирішує, як проходитиме поєдинок.
Побачимо, що запропонує мій суперник. Я готовий до всього. Якщо він хоче битися на ближній дистанції, я це зроблю.
Якщо він хоче битися на дальній дистанції, значить так воно і буде. Я готовий до всього, і вболівальники це побачать. Я навіть не виключаю своєї перемоги нокаутом", - сказав Головкін.
Раніше WBC представила спеціальний пояс для бою Канело - Головкін.