Головкін зробив прогноз на бій з Канело

Геннадій Головкін прокоментував бій проти Сауля Альвереса

Джерело - Чемпіон.

Володар титулів WBA та IBF у середньому дивізіоні Геннадій Головкін може здобути перемогу нокаутом у третьому бою проти абсолютного чемпіона у другій середній вазі Сауля Альвареса.

Про це розповів сам казахстанський боксер.

"Я почуваюся краще, ніж зазвичай. Мені спокійно, комфортно і я не відчуваю стресу. Звичайно, маю свій план на бій, стратегію, але не тільки боксер вирішує, як проходитиме поєдинок. Побачимо, що запропонує мій суперник. Я готовий до всього. Якщо він хоче битися на ближній дистанції, я це зроблю. Якщо він хоче битися на дальній дистанції, значить так воно і буде. Я готовий до всього, і вболівальники це побачать. Я навіть не виключаю своєї перемоги нокаутом", - сказав Головкін.

Раніше WBC представила спеціальний пояс для бою Канело - Головкін.