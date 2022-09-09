Головне
Динамо прикро поступилось Фенербахче у 1 турі Ліги Європи
Вчора 21:40 1288
Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028
Сьогодні 14:59 228
Шапаренко вибув через пошкодження на 6 місяців
Сьогодні 12:22 1009
Україна наблизилася до росії в таблиці коефіцієнтів УЄФА
Сьогодні 09:01 1452
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 06:50 10125
Дніпро-1 поступився АЗ на старті Ліги конференцій
Вчора 23:50 1621
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було
Вчора 21:40 17883
Магучіх виграла фінал Діамантової ліги
Вчора 21:07 1974
Став відомий транслятор матчів збірної України
Вчора 19:40 1284
Поттер - новий головний тренер Челсі
Вчора 18:55 622
Прямі трансляції

Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028

Сьогодні 14:59 228 0
Причиною стала фінансова залежність від Газпрома
Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028
#Олімпіада-2028

Джерело - RTE.

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади в Лос-Анджелесі-2028.

Про це повідомляє RTE.

Фінансова залежність Міжнародної боксерської асоціації (IBA) від російської енергетичної компанії Газпром і повільні реформи викликають занепокоєння Міжнародного олімпійського комітету.

Зазначається, що МОК продовжить спостерігати за процесом реформування IBA.

Нагадаємо, Велика Британія бореться за включення боксу в програму Олімпіади-2028.

Коментарі ()
Популярне зараз
Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці Євробаскет-2022: календар, результати матчів, турнірні таблиці 10125
Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол Легенда дня. 47 років тому Олег Блохін принизив захист Баварії та забив феноменальний гол 11256
Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі Дівчина дня. Марина Машкіна - чарівна українська журналістка, яка мріє працювати в Реалі 14467 2
Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було Фенербахче - Динамо 2:1. Як це було 17883
Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА Україна майже наздогнала росію в таблиці коефіцієнтів УЄФА 23228 1
Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця Елітні клуби-примари: перебіжчики із Шахтаря, скупі корейці і президент, якому "світила" в’язниця 12422
Рекомендуємо
Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко Дівчина дня: неперевершена Інна Ярмоленко 40732
Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України Його хотів купити Ювентус, забивав 49 голів за сезон і міг очолити збірну України 41926
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 50994 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1465
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 83749
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 25690