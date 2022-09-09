Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028

Джерело - RTE.
Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади в Лос-Анджелесі-2028.
Про це повідомляє RTE.
Фінансова залежність Міжнародної боксерської асоціації (IBA) від російської енергетичної компанії Газпром і повільні реформи викликають занепокоєння Міжнародного олімпійського комітету.
Зазначається, що МОК продовжить спостерігати за процесом реформування IBA.
Нагадаємо, Велика Британія бореться за включення боксу в програму Олімпіади-2028.