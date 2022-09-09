Бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади-2028

Причиною стала фінансова залежність від Газпрома

Джерело - RTE.

Міжнародний олімпійський комітет повідомив, що бокс тимчасово виключений з попередньої програми Олімпіади в Лос-Анджелесі-2028.

Про це повідомляє RTE.

Фінансова залежність Міжнародної боксерської асоціації (IBA) від російської енергетичної компанії Газпром і повільні реформи викликають занепокоєння Міжнародного олімпійського комітету.

Зазначається, що МОК продовжить спостерігати за процесом реформування IBA.

Нагадаємо, Велика Британія бореться за включення боксу в програму Олімпіади-2028.