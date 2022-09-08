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Гірн назвав потенційних суперників Джошуа

Сьогодні 14:50 508 0
Промоутер британця розповів про можливих суперників ексчемпіона світу
Гірн назвав потенційних суперників Джошуа
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа

Джерело - Boxing News 24.

Визначилися потенційні суперники колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Він не хоче легкого бою. Я думаю, що це спрацювало б проти нього. Це буде хлопець з ТОП-10. Ви самі можете назвати когось із рейтингу. Як тільки я починаю згадувати імена, ціна зростає. Джошуа найменше хоче зручного бою для нього. Ми не зацікавлені у таких поєдинках. У бою має бути елемент ризику".

  Актуально: Ф’юрі запропонував дві дати бою з Джошуа

"Подивіться на ТОП-15. Ділліан Вайт не битиметься у грудні, але зустріч з Ентоні можна призначити на березень чи літо. Це великий стадіонний поєдинок у Великій Британії. У нас є Філіп Хргович. Він лише нещодавно здобув перемогу. Я вважаю, що Хргович видав гідний виступ. Чжан Чжилей виглядав добре. Отто Валлін провів дуже близький бій із Тайсоном Ф’юрі", - сказав Гірн.

Раніше повідомлялося, що Джошуа прийняв пропозицію Ф’юрі.

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