Джерело - Boxing News 24.
Визначилися потенційні суперники колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).
Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.
"Він не хоче легкого бою. Я думаю, що це спрацювало б проти нього. Це буде хлопець з ТОП-10. Ви самі можете назвати когось із рейтингу. Як тільки я починаю згадувати імена, ціна зростає. Джошуа найменше хоче зручного бою для нього. Ми не зацікавлені у таких поєдинках. У бою має бути елемент ризику".
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"Подивіться на ТОП-15. Ділліан Вайт не битиметься у грудні, але зустріч з Ентоні можна призначити на березень чи літо. Це великий стадіонний поєдинок у Великій Британії. У нас є Філіп Хргович. Він лише нещодавно здобув перемогу. Я вважаю, що Хргович видав гідний виступ. Чжан Чжилей виглядав добре. Отто Валлін провів дуже близький бій із Тайсоном Ф’юрі", - сказав Гірн.
Раніше повідомлялося, що Джошуа прийняв пропозицію Ф’юрі.