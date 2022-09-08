Визначилися потенційні суперники колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це розповів промоутер британця Едді Гірн.

"Він не хоче легкого бою. Я думаю, що це спрацювало б проти нього. Це буде хлопець з ТОП-10. Ви самі можете назвати когось із рейтингу. Як тільки я починаю згадувати імена, ціна зростає. Джошуа найменше хоче зручного бою для нього. Ми не зацікавлені у таких поєдинках. У бою має бути елемент ризику".