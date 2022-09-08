Вайлдер: Я готовий провести четвертий бій з Ф’юрі

Колишній чемпіон WBC в надважкій вазі Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 КО) готовий провести ще один бій з теперішінм чемпіоном Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО).

Про це американець розповів для FightHype.com.

"Ніколи не матиму примирення з Ф’юрі, бо знаю правду про нього. Я не можу виправдати його шахрайство та інше лайно. Що б про нього не говорили люди. Безперечно, я готовий вийти на 4-й бій з Ф’юрі. Зробімо це. Ви мене знаєте, я ніколи ні від кого не тікав. Я той, хто дарував можливості іншим", - сказав Вайлдер