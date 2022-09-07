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Сулейман: WBC не може призначити бій Ф’юрі проти Джошуа

Сьогодні 15:38 331 0
Бій Ф'юрі - Джошуа може зірватися
Сулейман: WBC не може призначити бій Ф’юрі проти Джошуа
#WBC, #Ентоні Джошуа, #Сулейман, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Sky Sports.

WBC не зможе призначити бій свого чемпіона у надвкажій вазі Тайсона Ф'юрі проти Ентоні Джошуа.

Про це заявив президент Світової боксерської ради Маурісіо Сулейман.

"Ф’юрі провів обов’язковий захист у квітні. Зараз він на добровільному етапі, і WBC визначить усіх обов'язкових претендентів на конференції в Акапулько у листопаді. WBC призначила претендентські бої Руїс - Ортіс та Вайлдер - Хеленіус. Рада проаналізує кожну вагову категорію у листопаді".

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"WBC не може призначити бій Ф'юрі проти Джошуа. Це буде проти правил та прав чемпіона. Але поєдинок Ф’юрі з Джошуа завжди буде цікавим, особливо у Великій Британії. Безсумнівно, зараз Ф’юрі - найкращий надважковаговик, і він на своєму піку", - сказав Сулейман.

Нагадаємо, Ф’юрі запропонував Джошуа 40% гонорару за бій.

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