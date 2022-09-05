Сіренко: путін хоче зруйнувати нашу культуру, мову, спорт

Місія українських спортсменів зараз - підіймати державний прапор знову і знову.

Таку думку висловив український боксер Владислав Сіренко.

"Я тиждень нічого не міг робити. Перебував у пригніченому настрої. Не хотів виходити з дому. Постійно був на телефоні, говорив з друзями, читав новини, але так можна збожеволіти, якщо хочеш, але не можеш допомогти. Я відчуваю, що спорт є мішенню для Путіна та його уряду. Він не просто хоче зруйнувати нашу країну, він хоче знищити культуру, мову, спорт, все".