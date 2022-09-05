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Сіренко: путін хоче зруйнувати нашу культуру, мову, спорт

Сьогодні 16:49 253 0
Український боксер надважкої ваги пригадав початок війни.
Сіренко: путін хоче зруйнувати нашу культуру, мову, спорт
#Владислав Сіренко

Джерело - The Times.

Місія українських спортсменів зараз - підіймати державний прапор знову і знову.

Таку думку висловив український боксер Владислав Сіренко.

"Я тиждень нічого не міг робити. Перебував у пригніченому настрої. Не хотів виходити з дому. Постійно був на телефоні, говорив з друзями, читав новини, але так можна збожеволіти, якщо хочеш, але не можеш допомогти. Я відчуваю, що спорт є мішенню для Путіна та його уряду. Він не просто хоче зруйнувати нашу країну, він хоче знищити культуру, мову, спорт, все".

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"Тільки так можна пояснити, чому вони бомблять арени й стадіони. Росіяни вже вбили понад 100 спортсменів і тренерів різних видів спорту. Вони не хочуть, щоб ми змагалися. Думаю, що це мотивує багатьох наших спортсменів. Наша місія зараз - підіймати український прапор знову і знову", - сказав Сіренко.

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