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Сіренко провів тренування для дітей, які перебувають в евакуації

Сьогодні 21:36 171 0
Український боксер розповів про тренування дітей
Сіренко провів тренування для дітей, які перебувають в евакуації
#Владислав Сіренко

Джерело - Чемпіон.

Український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко (19-0, 16 КО) провів тренування для дітей, які перебувають в евакуації через війну.

Про це він повідомив у своєму Інстаграмі.

"У мене була особлива місія. Тренувати дітей загалом важко, а дітей, які четвертий місяць перебувають в евакуації через війну - ще емоційніше. Сподіваюсь, вже найближчим часом зможемо провести тренування з цими дітьми в Києві, Дніпрі, Харкові чи Запоріжжі - вдома. У рідних для них стінах".

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"Проєкт Дитинство без війни був запроваджений для евакуації з України до Туреччини дітей-сиріт, вихованців інтернатів та дитячих будинків сімейного типу, які опинились у надскладних умовах без достатньої уваги та любові, та осіб, що їх супроводжують на період воєнних дій в Україні. Наразі проєкт провів евакуацію близько 2 тисяч українських дітей та їх супроводжуючих", - сказав Сіренко.

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Допис, поширений Vladyslav Sirenko 🇺🇦 (@vladsirenkoboxing)

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