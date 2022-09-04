Льюїс назвав фаворита можливого поєдинку Усик - Ф'юрі

Легендарний британський боксер оцінив шанси українця та співвітчизника

Джерело - ESNEWS.

57-річний Леннокс Льюїс у можливій ​​зустрічі в рингу чинного чемпіона за версією WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі та володаря поясів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика вірить у перемогу британця.

Про це заявив сам ексбоксер.

"Я фанат Ф'юрі. Я бачив, як він переміг Деонтея Вайлдера у трьох боях. І те, як він це зробив… Ф'юрі розповів нам, як він перемагатиме. Я не вірив йому у другому бою, але повірив у третьому. І я побачив, як він це робить. Це приголомшливо. Я завжди казав, що добрий великий хлопець може перемогти хорошого маленького хлопця", - заявив Льюїс.

Раніше стало відомо, що Тайсон Ф'юрі не бажає чекати на Олександра Усика, а розраховує на поєдинок вже цього року.