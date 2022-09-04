Усик: У Джошуа є майбутнє

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) вважає, що в Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) після двох поспіль поразок є майбутнє.

Про це заявив сам боксер.

"Звичайно, є. Чому немає? Програла людина, що тут такого? Це ж не смерть. Це просто невеличка зупинка, щоб зробити якусь домашню роботу. Кожна важка хвилина нашого життя нам потрібна, щоб ми розуміли, як далі йти, як намагатися бути сильним, як не здаватися", - сказав Усик.

У реванші Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів.

Раніше Усик назвав стадіон, на якому хоче завершити кар'єру.