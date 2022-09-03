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Усик назвав стадіон, на якому хоче завершити кар'єру

Сьогодні 10:25 354 0
Український боксер поділився думкою про те, що може завершити кар'єру, якщо Тайсон Ф'юрі не погодиться на поєдинок.
Усик назвав стадіон, на якому хоче завершити кар'єру
Фото - gettyimages
#Олександр Усик

Джерело - isport.ua.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик хоче завершити кар’єру поєдинком на НСК Олімпійський.

Про це розповів сам український боксер.

"Я думаю про завершення кар'єри, спілкувався із синами про це, але ще хочеться побоксувати. Хочеться побоксувати на НСК Олімпійському, після чого подякувати всім і далі вже працюватимемо в іншому напрямку.

На НСК Олімпійському можна закінчувати. Можливо, навіть вдруге з Тайсоном Ф'юрі", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси.

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