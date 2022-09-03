Усик назвав стадіон, на якому хоче завершити кар'єру

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик хоче завершити кар’єру поєдинком на НСК Олімпійський.

Про це розповів сам український боксер.

"Я думаю про завершення кар'єри, спілкувався із синами про це, але ще хочеться побоксувати. Хочеться побоксувати на НСК Олімпійському, після чого подякувати всім і далі вже працюватимемо в іншому напрямку.

На НСК Олімпійському можна закінчувати. Можливо, навіть вдруге з Тайсоном Ф'юрі", - сказав Усик.