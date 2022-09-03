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Усик: Я поїду підтримати хлопців туди, де гаряче

Сьогодні 22:09 150 0
Усик: Я поїду підтримати хлопців туди, де гаряче
#Олександр Усик

Джерело - bbc.com.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) визначився з подальшими планами поза спортом.

Про це заявив сам боксер.

"Я у себе вдома налаштовую все, щоб все працювало. До тероборони, думаю, мене вже не візьмуть.

Ходжу до тиру, тренуюсь. Зустрічаюсь з хлопцями, допомагаємо хлопцям. Я думаю... Я не думаю, я знаю, що я поїду підтримати хлопців туди, де гаряче...

І так, я залишаюсь в Україні. По-перше, я не хочу нікуди їхати. По-друге, я вже побув багато де, - і в Європі, і в Америці, - додому хочеться.

Тим паче, коли дома, в Україні складнощі, то хочеться бути тут, і якщо є така можливість і сили, то допомагати країні, людям.

Конкретно у мене, щоб виїхати, немає жодних проблем. Мені не потрібні ніякі дозволи, бо у мене є троє неповнолітніх дітей, і я можу виїжджати, побути з ними.

Але я думаю, що найближчим часом вони вже повернуться сюди", - сказав Усик.

Раніше Усик назвав стадіон, на якому хоче завершити кар'єру.

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