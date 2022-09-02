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Усик: Джошуа мене нічим не здивував

Сьогодні 18:12 324 0
Олександр Усик прокоментував бій з Ентоні Джошуа
Усик: Джошуа мене нічим не здивував
#Ентоні Джошуа, #Олександр Усик

Джерело - Чемпіон.

Британський боксер Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) не здивував чемпіона світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усика (20-0, 13 КО)  у реванші.

Про це розповів сам український боксер.

"Джошуа мене нічим не здивував. Ентоні був більш зібранним, хотів зловити мене на контратаці або зустріти мене. В основному він викидав силові удари. Хотів збити мені дихання своїми ударами. Попадав у пах, але сумніваюся, що це було спеціально. Тренер Роберт Гарсія може скаже таке, але я маю сумнів.

У Джошуа є великий потенціал для зростання, йому потрібно прибрати кілька людей від себе, адже багато нахлібників у нього. Джошуа - красень, молодець", - сказав Усик.

Нагадаємо, Усик переміг Джошуа та захистив чемпіонські пояси.

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