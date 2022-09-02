Усик: Якщо не буде бою з Ф'юрі, то нема інтересу боксувати

Українець хоче отримати об'єднавчий поєдинок

Джерело - Чемпіон.

Чемпіон WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має намір провести об’єднавчий бій з володарем титулу WBC Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) наступного року.

Про це розповів українець на пресконференції.

"Це трошки буде не так, як хотілося, тому що багато хто хоче цей поєдинок - у світі, у боксі. Ми не знаємо, що в нього там в голові. Це Тайсон Ф’юрі, все знають, що він шальний пацан. Я не знаю, чи з ним поєдинок - люди спілкуються, люди працюють. Той, хто має права на це - менеджер, промоутер".

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