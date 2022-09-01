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У таборі Ф’юрі готові до бою з Усиком

Сьогодні 21:37 254 0
Бій може відбутися у 2023 році
У таборі Ф’юрі готові до бою з Усиком
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - thesun.co.uk.

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) готовий битися проти чемпіона світу WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

 Про це повідомляє The Sun з посиланням на анонімне джерело, близьке до британського боксера.

"Тайсон тренується дуже завзято. Він у бойовому настрої та абсолютно зосереджений на Усику. Відразу після завершення бою Усик – Джошуа він вирушив до зали, де бігає на доріжці та спарингує.

Ф’юрі хоче бути у найкращій формі у своєму житті. Він готується виступити на початку 2023 року. Зараз він ніби одержимий, і завершення кар'єри – це останнє, про що думає Тайсон. На тренуваннях Ф'юрі найбільш щасливий, і зараз він працює невпинно", – заявив інсайдер.

Нагадаємо, переможець бою Паркер – Джойс стане обов’язковим претендентом на пояс WBO Усика.

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