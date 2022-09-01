Усик - найкращий боксер серпня за версією WBA

Світова боксерська асоціація (WBA) визнала чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) найкращим боксером місяця.

Проц е повдіомляє пресслужба організації.

"35-річний боксер-лівша ясно дав зрозуміти, що він є одним з найкращих бійців незалежно від вагової категорії на сьогодні і вражаючим надважковаговиком, як деякі інші.

Його непереможений рекорд становить 20 перемог та 13 нокаутів", - йдеться в заяві організації.