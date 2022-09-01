Гірн: Ф'юрі не погодиться на бій з Усиком

Володар поясу WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі (32-0-1, 23 KO) не погодиться на бій проти чемпіона світу WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів голова промоутерської компанії Matchroom Boxing Едді.

"На кону стоїть багато грошей. На Близькому Сході завжди прагнули провести бій за статус безперечного чемпіона в суперважкій вазі. Що хоче Ф'юрі? Півмільярда? Ну, таких грошей для нього і близько немає. Так що є велика ймовірність, що він не прийме бій. Я не впевнений, що він це зробить. Якщо Ф'юрі людина слова, що дуже сумнівно, то тоді півмільярда або він не б'ється".

Ф'юрі не веде переговори з жодним урядом на Близькому Сході. Він просто призначає ціну і каже, що не битиметься, якщо йому запропонують менше", - розповів Гірн.