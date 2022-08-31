Тренер Ф'юрі: Усик може бути загрозою для Тайсона

Чемпіон світу в суперважкій вазі Олександр Усик (20-0, 13 КО) має шанси перемогти Тайсона Ф’юрі (31-0-1, 22 КО) в бою за титул абсолютного чемпіона світу.

Про це розповів тренер британця Шугар Хілл Стюард.

"Загроза, яку Усик може становити для Тайсона, полягає в тому, що Усик знає, як перемагати. Я Мені подобається дивитися на нього. Мені подобається те, що він може робити. Він може бути загрозою для будь-кого. Це робить бій цікавим. Усик раніше нокаутував хлопців. Це все ще надважка вага, де будь-яка людина може бути нокаутована", - сказав Стюард.