Канело назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Сауль Альварес прокоментував бій Усик - Ф’юрі

Джерело - Fight Hub TV.

Чемпіон за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі є фаворитом у бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

Про це розповів мексиканський боксер Сауль Альварес.

"У другому поєдинку Джошуа мав добрий вигляд, але Усик - чудовий боєць, і в цьому полягає різниця. Я не думаю, що Олександр може зробити те саме з Тайсоном Ф'юрі. Це буде хороший бій, але я вважаю, що Ф'юрі переможе, бо має все необхідне для цього. У Ф'юрі є боксерські навички та вага, тож все буде по-іншому", - сказав Альварес.

Раніше стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій.