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Канело назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі

Сьогодні 15:55 503 0
Сауль Альварес прокоментував бій Усик - Ф’юрі
Канело назвав фаворита бою Усик - Ф'юрі
Фото - gettyimages
#Сауль Канело Альварес, #Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - Fight Hub TV.

Чемпіон за версією WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі є фаворитом у бою проти володаря титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика.

Про це розповів мексиканський боксер Сауль Альварес.

"У другому поєдинку Джошуа мав добрий вигляд, але Усик - чудовий боєць, і в цьому полягає різниця. Я не думаю, що Олександр може зробити те саме з Тайсоном Ф'юрі. Це буде хороший бій, але я вважаю, що Ф'юрі переможе, бо має все необхідне для цього. У Ф'юрі є боксерські навички та вага, тож все буде по-іншому", - сказав Альварес. 

Раніше стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій.

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