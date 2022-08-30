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Хейні отримав власний пояс WBA Super

Сьогодні 15:10 201 0
Хейні вручили пояс WBA Super
Хейні отримав власний пояс WBA Super
#Девін Хейні

Джерело - wbaboxing.com.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) отримав власний титул WBA Super.

Про це повідомляє wbaboxing.com.

Боксера нагородив титулом президент асоціації Хесус Мендоса. На спеціальному поясі вигравійовано ім’я Хейні та його обличчя.

Американець виграв титул 5 червня 2021 року, коли переміг Джорджа Камбососа в Австралії. Наразі він готується до реваншу, який запланований на 16 жовтня.

Нагадаємо, Хейні обурений відсутністю у рейтингу P4P за версією The Ring.

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