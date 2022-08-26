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Хейні: The Ring може залишити свій пояс собі

Сьогодні 19:25 250 0
Хейні: The Ring може залишити свій пояс собі
#Девін Хейні

Джерело - Чемпіон.

Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) не задоволений свою відсутність у рейтингу P4P за версією The Ring.

Про це заявив сам боксер.

"Видання The Ring може залишити свій пояс собі. Ви не побачите мене з ним до або після цього бою.

Наймолодший абсолютний чемпіон світу в еру чотирьох поясів не входить до рейтингу pound-for-pound.

Це божевілля, тим більше, що на цей час у списку є хлопці, які навіть не володіють поясом The Ring", - сказав Хейні.

Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) очолив рейтинг.

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