Хейні: The Ring може залишити свій пояс собі

Джерело - Чемпіон.
Абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Девін Хейні (28-0, 15 КО) не задоволений свою відсутність у рейтингу P4P за версією The Ring.
Про це заявив сам боксер.
"Видання The Ring може залишити свій пояс собі. Ви не побачите мене з ним до або після цього бою.
Наймолодший абсолютний чемпіон світу в еру чотирьох поясів не входить до рейтингу pound-for-pound.
Це божевілля, тим більше, що на цей час у списку є хлопці, які навіть не володіють поясом The Ring", - сказав Хейні.
The youngest undisputed champ of the 4 belt era… & not on the pound 4 pound list is crazy especially when guys who don’t even hold the ring magazine belt currently made the list gtfoh…— Devin Haney (@Realdevinhaney) August 25, 2022
Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) очолив рейтинг.