Головне
Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022
Вчора 22:57 1619 2
Яремчук - гравець Брюгге
Сьогодні 08:08 980
Збірна України переграла Туніс на ЧС-2022
Вчора 22:52 892
Михайлюка відрахували з Торонто
Вчора 20:11 1585
Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій
Вчора 19:38 15615
Олександрія переграла Минай у 2 турі УПЛ
Вчора 16:59 506
Металіст розписав мирову з Інгульцем у 2 турі УПЛ
Вчора 14:58 462
Маліновський передав ЗСУ вантажівку
Вчора 14:13 1877
Рейтинг ATP: Перша ракетка України Крутих - оновив особистий рекорд
Вчора 09:45 26640
Зеленський нагородив Усика, Терлюгу та Серьогіну
Вчора 09:20 3527
Прямі трансляції

Гантер: Поб'ю Ф'юрі, а кінцевою метою буде Усик

Сьогодні 13:24 543 0
Незабаром американець поб'ється з двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі
Гантер: Поб'ю Ф'юрі, а кінцевою метою буде Усик
Фото - gettyimages
#Гантер

Джерело - sport.ua.

Американський супертяж Майкл Гантер хоче битися за чемпіонські пояси у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Я поб'ю Ф'юрі достроково, а потім візьмуся за Дюбуа. Але кінцевою метою буде реванш з Усиком", - сказав Гантер.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Усик переміг Гантера одноголосним рішенням суддів у першій важкій вазі.

Поєдинок Хьюї Ф'юрі – Майкл Гантер відбудеться 29 жовтня. Переможець стане претендентом на титул WBA Regular, яким зараз володіє Даніель Дюбуа.

Раніше стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій.

Коментарі ()
Популярне зараз
Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій Стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій 15615
Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022 Снігур обіграла експершу ракетку світу на старті US Open-2022 1619 2
Яремчук - гравець Брюгге Яремчук - гравець Брюгге 980
Михайлюка відрахували з Торонто Михайлюка відрахували з Торонто 1585
Вацко пояснив відмову коментувати матч Рух - Металіст Вацко пояснив відмову коментувати матч Рух - Металіст 1382
Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре Шахтар оголосив остаточне рішення щодо Траоре 2733
Рекомендуємо
Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни Ребров - найлютіший ворог ДНР. Жахливі згадки уболівальника про Донбас початку війни 26878
Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав Павло Шкапенко: Після матчу з Барселоною батько плакав 21288
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 1324
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 50486 1
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 107780
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 14396