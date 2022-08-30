Гантер: Поб'ю Ф'юрі, а кінцевою метою буде Усик

Незабаром американець поб'ється з двоюрідним братом Тайсона Ф'юрі

Американський супертяж Майкл Гантер хоче битися за чемпіонські пояси у суперважкій вазі.

Про це розповів сам боксер.

"Я поб'ю Ф'юрі достроково, а потім візьмуся за Дюбуа. Але кінцевою метою буде реванш з Усиком", - сказав Гантер.

Нагадаємо, у квітні 2017 року Усик переміг Гантера одноголосним рішенням суддів у першій важкій вазі.

Поєдинок Хьюї Ф'юрі – Майкл Гантер відбудеться 29 жовтня. Переможець стане претендентом на титул WBA Regular, яким зараз володіє Даніель Дюбуа.

Раніше стало відомо, як Усик і Ф'юрі розділять гонорар за бій.