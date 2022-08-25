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Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring

Сьогодні 16:39 306 0
З’явився оновлений рейтинг найкращих боксерів світу
Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring
#Василь Ломаченко, #Олександр Усик

Джерело - Tribuna.com.

Володар поясів WBA, WBO, IBF, IBO у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) очолив оновлений рейтинг найкращих боксерів світу незалежно від вагових категорій за версією The Ring.

Про це повідомляє The Ring.

Колишній чемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко (15-2, 11 КО) залишається на шостому місці.

ТОП-10 рейтингу P4P від The Ring:

1. Олександр Усик

2. Наоя Інуе

3. Теренс Кроуфорд

4. Еррол Спенс

5. Сауль Альварес

6. Василь Ломаченко

7. Дмитро Бівол

8. Джош Тейлор

9. Джермелл Чарло

10. Артур Бетербієв

Нагадаємо, що бій Усик - Джшуа в Україні переглянула рекордна кількість глядачів.

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