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Ворд оцінив потенційний бій Усик - Ф’юрі

Сьогодні 17:55 367 1
Андре Ворд поділився думками про можливий бій володаря титулу WBC у суперважкій вазі Тайсона Ф'юрі з чемпіоном за версіями WBA, WBO, IBF, IBO Олександром Усиком.
Ворд оцінив потенційний бій Усик - Ф’юрі
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі

Джерело - sport.ua.

Можливий бій чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) інтригує набором навичок обох боксерів.

Про це розповів колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд.

"У жодному разі не можна скидати Усика з рахунків, але Тайсон Ф’юрі - не Ентоні Джошуа. У Ф’юрі є аматорський досвід. Тайсон – великий, у нього чудовий розмах рук, і він знає, як його використати. У стилі Ф’юрі немає суперечностей. 

Ми бачили, як Тайсон піднявся з канвасу в бою проти такого панчера, як Деонтея Вайлдер. Він пропускав потужні удари, які б нокаутували більшість бійців. Ф’юрі знайшов спосіб підвестися, закусив капу, дотримувався плану на бій і переміг.

Я не думаю, що буде якась різниця в його поєдинку з Усиком, але це бій, який інтригує через набір навичок обох боксерів. Втім, вони вирізняються габаритами", - сказав Ворд.

Нагадаємо, Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring.  

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