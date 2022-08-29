Ворд оцінив потенційний бій Усик - Ф’юрі

Можливий бій чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) інтригує набором навичок обох боксерів.

Про це розповів колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Андре Ворд.

"У жодному разі не можна скидати Усика з рахунків, але Тайсон Ф’юрі - не Ентоні Джошуа. У Ф’юрі є аматорський досвід. Тайсон – великий, у нього чудовий розмах рук, і він знає, як його використати. У стилі Ф’юрі немає суперечностей.

Ми бачили, як Тайсон піднявся з канвасу в бою проти такого панчера, як Деонтея Вайлдер. Він пропускав потужні удари, які б нокаутували більшість бійців. Ф’юрі знайшов спосіб підвестися, закусив капу, дотримувався плану на бій і переміг.

Я не думаю, що буде якась різниця в його поєдинку з Усиком, але це бій, який інтригує через набір навичок обох боксерів. Втім, вони вирізняються габаритами", - сказав Ворд.