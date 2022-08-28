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Клімас: Ломаченку буде точно непросто проти Хейні

Сьогодні 17:55 201 0
Клімас: Ломаченку буде точно непросто проти Хейні
#Василь Ломаченко, #Девін Хейні

Джерело - ESNEWS.

Колишньому чемпіону світу Василю Ломаченку (16-2, 11 КО) буде не легко у бою проти Джемейна Ортіса (16-0-1, 8 КО).

Про це заявив менеджер українця Егіс Клімас.

"Ломаченко погодився на важкий бій? Саме тому ми й любимо цих хлопців - Ломаченка, Усика. Ми не говоримо про легкі поєдинки, а хочемо отримати великі виклики. Щоб фанам не було нудно.

Ломаченку буде тяжко чи легко проти Хейні? Точно буде непросто. Хейні - один з найкращих у легкій вазі. Там лише кілька таких - Девін, Джервонта, Раян Гарсія. Всі вони сильні боксери", - сказав Клімас.

Раніше промоутер Боб Арум заявив, що Василь Ломаченко спробує повернути всі свої титули.

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