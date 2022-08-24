Арум: Ломаченко спробує повернути всі свої титули

У Девіна Хейні є додатковий стимул знову перемогти Джорджа Камбососа, адже Василь Ломаченко повернувся в США.

Про це заявив промоутер Боб Арум.

"Контракт є контракт, і для того, щоб забезпечити бій для Девіна [Хейні], ми повинні були погодитися, що якщо ми виграємо, то реванш буде в Австралії.

Завдяки допомозі уряду Вікторії, який вклав значну суму грошей, ми можемо провести реванш.

Девіна є додатковий стимул знову перемогти, бо він почув новину про те, що один із моїх улюблених бійців, Василь Ломаченко, повернувся в Сполучені Штати, і вся його родина покинула Україну.

Василь битиметься через тиждень або два тижні, сподіваюся, в Медісон Сквер Гарден в Нью-Йорку, де ми віддамо великий салют українському народу. Він битиметься з Джамейном Ортісом, який є хорошим, сильним легковаговиком.

Якщо Ломаченко досягне успіху, то на початку року ми влаштуємо масштабний бій - Ломаченко спробує повернути всі свої титули в поєдинку проти Девіна Хейні", - сказав Арум.