Батько Руїса: Ми виграємо бій із Вайлдером

Джерело - boxingnews24.
Енді Руїс-старший, батько колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Енді Руїса (34-2, 22 КО) впевнений у перемозі свого сина у можливому бою з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 KO).
Про це заявив сам Руїс-старший.
"Думаю, що ми виграємо бій із Вайлдером, тому що Енді викидає більше вибухових ударів.
Коли Вайлдер завдає силових ударів, то втомлюється. До того ж Енді краще тримає удар у порівнянні з Деонтеєм.
Якщо згадати перший бій з Джошуа, то Ентоні завдав Енді дуже сильного удару праворуч, але він не завдав шкоди моєму синові. Тому я думаю, що Енді впорається з ударом Вайлдера.
Що робитиме Вайлдер, коли Енді кидатиме всі ці бомби корпусом?" - сказав Руїс-старший.
Раніше Енді повідомив, що має бажання провести трилогію з Ентоні Джошуа.