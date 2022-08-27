Батько Руїса: Ми виграємо бій із Вайлдером

Енді Руїс-старший, батько колишнього чемпіона світу в надважкій вазі Енді Руїса (34-2, 22 КО) впевнений у перемозі свого сина у можливому бою з ексчемпіоном світу Деонтеєм Вайлдером (42-2-1, 41 KO).

Про це заявив сам Руїс-старший.

"Думаю, що ми виграємо бій із Вайлдером, тому що Енді викидає більше вибухових ударів.

Коли Вайлдер завдає силових ударів, то втомлюється. До того ж Енді краще тримає удар у порівнянні з Деонтеєм.

Якщо згадати перший бій з Джошуа, то Ентоні завдав Енді дуже сильного удару праворуч, але він не завдав шкоди моєму синові. Тому я думаю, що Енді впорається з ударом Вайлдера.

Що робитиме Вайлдер, коли Енді кидатиме всі ці бомби корпусом?" - сказав Руїс-старший.