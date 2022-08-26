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Руїс: У нас із Джошуа має відбутися трилогія

Сьогодні 17:41 259 0
Руїс: У нас із Джошуа має відбутися трилогія
#Ентоні Джошуа, #Енді Руїс

Джерело - Boxing Scene.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Енді Руїс (34-2, 22 КО) готовий провести третій бій проти ексчемпіона Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО).

Про це заявив сам боксер.

"Я думаю, що у нас із Джошуа має відбутися трилогія. Чому ні? Я переміг його, він переміг мене. 

У такій ситуації завжди має бути третій бій. Усик побив Ентоні двічі, а що було б, якби в реванші Ентоні взяв гору?

Звичайно, я хочу битися з Ентоні Джошуа, але все залежить від нього. Якщо ні, то багато інших бійців у нашій ваговій категорії, які готові зустрітися зі мною", - сказав Руїс.

4 вересня Руїс проведе бій з Луїсом Ортісом.

Раніше промоутер Едді Гірн назвав дату повернення Ентоні Джошуа.

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