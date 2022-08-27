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Гірн: Забрати мікрофон у Джошуа після бою було б жахливим рішенням

Сьогодні 17:39 153 0
Гірн: Забрати мікрофон у Джошуа після бою було б жахливим рішенням
#Едді Гірн, #Ентоні Джошуа, #Усик - Джошуа II

Джерело - Boxing Social.

Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) після поєдинку з Олександром Усиком (20-0, 13 КО) був дуже розчарований, адже неймовірне бажання перемогти.

Про це заявив керівник Matchroom Едді Гірн.

"Є так багато ідіотів, які мають свою думку, і говорять: "Я не можу повірити, що ніхто не підійшов до нього та не забрав мікрофон". Коли він у такому настрої, то забрати у нього мікрофон було б найгіршим рішенням. Це би сприяло бунту. Люди хочуть здаватися розумними постфактум, і говорять нісенітницю.

Джошуа був розчарованим, він працював 11 місяців, щоб спромогтися виграти цей бій, у нього було неймовірне бажання перемогти.

Хтось збентежив його, але він повернувся на ринг. Чому він прийняв таке рішення? На мою думку, тому, що йому було соромно. Він попросив мікрофон, і отримав його. Те, що він сказав не було жахливим, він був дуже емоційним. Він намагався подякувати та підтримати Усика, він мав це зробити. Я думаю, що забрати у нього мікрофон було б жахливо", - сказав Гірн.

Нагадаємо Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring.

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