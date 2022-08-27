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Тренер Джошуа виділив ключовий раунд бою з Усиком

Сьогодні 14:23 167 0
Роберт Гарсія, прокоментував поразку підопічного в реванші з українцем Олександром Усиком.
Тренер Джошуа виділив ключовий раунд бою з Усиком
#Гарсія, #Ентоні Джошуа, #Олександр Усик, #Усик - Джошуа II

Джерело - sport.ua.

Десятий раунд змінив бій між Олександром Усиком (20-0-0, 13 КО) та Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) у реванші за титули WBA, WBO та IBF у надважкій вазі.

Про це розповів тренер британця Роберт Гарсія.

"Джошуа ментально програв у 10 чи 11 раунді. Усик чудово провів десятий раунд. Це змінило весь бій, і ментально ми були переможені. До цього моменту ми розраховували на хороший удар або щось таке, тому що Ентоні - сильний панчер, а один удар може все змінити, ми на це сподівалися, на один удар, тому що до цього моменту Ентоні домінував у поєдинку.

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Бій добре для нас складався, але десятий раунд усе змінив. Три останні раунди змінили весь бій. У дев'ятому раунді ми були близькими до перемоги, можливо, навіть нокаутом. Ми вели на записках суддів, але все вирішилося в останніх раундах. Усик - класний боєць із чудовим серцем, який знає, як завершувати поєдинки на підйомі. Саме так і роблять чемпіони.

Я думаю, у цьому бою Усик був ментально сильнішим. І замість того, щоб здатися, він додав. Його воля та бажання продемонструвати своїй країні, що він не може дозволити собі програти, дозволили йому повернутися. Він хотів зробити послання своїй країні, він великий натхненник свого народу. Саме його розум допоміг переламати бій і здобути перемогу. Думаю, Джошуа в цьому плані трохи слабший", - сказав Гарсія.

Нагадаємо, Олександр Усик (20-0-0, 13 КО) переміг британця Ентоні Джошуа (24-3-0, 22 КО) роздільним рішенням суддів у реванші та захистив свої титули.

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