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Холіфілд: Бій Усика та Ф’юрі буде складним

Сьогодні 15:54 248 0
Евандер Холіфілд прокоментував потенційний бій Усик - Ф’юрі
Холіфілд: Бій Усика та Ф’юрі буде складним
Фото - gettyimages
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Еван Холіфілд

Джерело - tribuna.com.

Можливий бій чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) буде складним для обох боксерів.

Про це розповів ексчемпіон світу Евандер Холіфілд.

"Усик - талановитий боєць, і в боксі головне - боксувати. У дрібніших хлопців швидші руки, вони трохи краще рухаються.

Усик - хороший боксер. Коли ти хороший боєць, у тебе вищі шанси, ніж у потужного панчера.

Ф’юрі довів, що здатний битися і на ближній, і на дальній дистанції. Він має досвід. 

Я думаю, що це буде складний двобій, але хто його знає. Усик – хороший боксер, і потрібно внести корективи, щоб битися з ним. Мабуть, це буде складний і дуже добрий бій", - сказав Холіфілд.

Нагадаємо, Усик очолив рейтинг Р4Р за версією The Ring.

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