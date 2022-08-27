Холіфілд: Бій Усика та Ф’юрі буде складним

Можливий бій чемпіона WBA, WBO, IBF, IBO в надважкій вазі Олександра Усика (20-0, 13 КО) з чемпіоном WBC у надважкій вазі Тайсоном Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) буде складним для обох боксерів.

Про це розповів ексчемпіон світу Евандер Холіфілд.

"Усик - талановитий боєць, і в боксі головне - боксувати. У дрібніших хлопців швидші руки, вони трохи краще рухаються.

Усик - хороший боксер. Коли ти хороший боєць, у тебе вищі шанси, ніж у потужного панчера.

Ф’юрі довів, що здатний битися і на ближній, і на дальній дистанції. Він має досвід.

Я думаю, що це буде складний двобій, але хто його знає. Усик – хороший боксер, і потрібно внести корективи, щоб битися з ним. Мабуть, це буде складний і дуже добрий бій", - сказав Холіфілд.