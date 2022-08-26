Форчун: Вайлдер прикладеться по Джошуа правою рукою і це кінець

Тренер з фізичної підготовки ексчемпіона у восьми дивізіонах Менні Пакьяо Джастін Форчун вважає, що Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) може поступитися Деонтею Вайлдеру (42-2-1, 41 KO).

Про це заявив сам фахівець.

"Вайлдер зупинить Джошуа. Деонтей - атлет, він завжди у формі та б’є як потяг. Джошуа стоїть на місці та пропускає.

Вайлдер прикладеться по ньому правою рукою - і це кінець. У Джошуа слабка щелепа", - сказав Форчун.