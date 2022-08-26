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Форчун: Вайлдер прикладеться по Джошуа правою рукою і це кінець

Сьогодні 20:55 231 0
Форчун: Вайлдер прикладеться по Джошуа правою рукою і це кінець
#Ентоні Джошуа, #Деонтей Вайлдер

Джерело - ESNEWS.

Тренер з фізичної підготовки ексчемпіона у восьми дивізіонах Менні Пакьяо Джастін Форчун вважає, що Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) може поступитися Деонтею Вайлдеру (42-2-1, 41 KO).

Про це заявив сам фахівець.

"Вайлдер зупинить Джошуа. Деонтей - атлет, він завжди у формі та б’є як потяг. Джошуа стоїть на місці та пропускає.

Вайлдер прикладеться по ньому правою рукою - і це кінець. У Джошуа слабка щелепа", - сказав Форчун.

Раніше стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою.

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