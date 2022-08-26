Кролла: Усик довів, що він майбутній член зали слави

Ексчемпіон поділився враженнями від другого бою

Джерело - Boxing Social.

Другий бій Олександра Усика (20-0, 13 KO) та Ентоні Джошуа (24-3, 22 KO) був кращим, ніж перший між цими боксерами.

Про це заявив колишній чемпіон світу в легкій вазі Ентоні Кролла.

"Я вважаю, що це був набагато кращий бій, ніж перший. Це був фантастичний поєдинок суперважковаговиків, але за зрозумілих причин ми більше обговорюємо події, що відбувалися після бою і це справжній сором. На мою думку, Джошуа атакував корпус дуже добре. Він провів чудовий 9-й раунд... але потім Усик вийшов і зробив те, на що здатні всі видатні чемпіони - прикусив капу і видав фантастичний фініш. 10-й раунд Усика - це фантастика. Він довів, що стане членом залу слави в майбутньому. Джошуа програв одному з найкращих боксерів планети Олександру Усику, але інші великі битви нього все ще попереду. Добре відомо, що в ЕйДжея велика угода з DAZN, тож він буде продовжувати битися. Думаю, тепер на Джошуа буде менше тиску. В нього попереду процес відновлення, але це не соромно. Його побив великий боксер. Щодо наступного опонента Джошуа, то це може бути Ділліан Вайт, також називається Дерек Чісора. У важкій вазі є й інші топові боксери. Як на мене, ім'я майбутнього суперника ЕйДжея було названо і на думку багатьох він багато зробив проти Хрговича - це Чжан. Це гучна вивіска, яку можна влаштувати", - зазначив Кролла.

Раніше стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою.