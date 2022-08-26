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Боєць Bare Knuckle Перрі: Я можу побитися з Усиком

Сьогодні 20:40 322 0
Боєць Bare Knuckle Перрі: Я можу побитися з Усиком
#Олександр Усик

Джерело - sportskeeda.

Боєць на голих кулаках Майк Перрі бажає провести бій з українським боксером Олександром Усиком.

Про це заявив Перрі.

"Я можу побитися з Усиком. Ніхто не кличе цього хлопця на бій. Але я зміг би це зробити. Мені хочеться протистояти хорошим суперникам: Майк Тайсон, Олександр Усик, Леон Едвардс. Моя перевага - у швидкості", - сказав Перрі.

Майкл Джозеф Перрі є американським бійцем змішаних бойових мистецтв і колишнім професійним боксером, який виступав під егідою UFC у напівсередній ваговій категорії.

Раніше стало відомо, чому Джошуа викинув пояси Усика після бою.

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