Бій Усик - Джшуа в Україні переглянула рекордна кількість глядячів

Джерело - Чемпіон.

Бій за звання чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO між Олександром Усиком і Ентоні Джошуа в Україні переглянуло 1,5 млн унікальних глядачів - це новий рекорд трансляцій. Під час етеру навантаження на серверну інфраструктуру було в 2,6 рази вище, ніж у минулий топовий івент.

Повідомляє пресслужба медіасервісу Megogo.

Під час етеру навантаження на серверну інфраструктуру було в 2,6 рази вище, ніж у минулий топовий івент.

Megogo як офіційний транслятор, підготував продукт для показу не тільки на власну платформу, а також передавав сигнал каналу 2+2, регіональним телеканалам Суспільного мовника і на сайт Parimatch. При цьому використовувались тільки власні технології у формуванні медіа-продукту на всіх рівнях виробництва та доставки контенту.

"Цей реванш ми чекали з хвилюванням, як і вся країна! Та одразу відчули всю відповідальність перед нашою аудиторією і всіма глядачами в Україні. Саме тому ретельно готувалися, аби кожен без перешкод зміг насолодитися трансляцією. Проте, не обійшлось без “сюрпризів” – перед основним івентом наш сервіс зазнав DDOS-атаки, але технічна команда MEGOGO впоралася із загрозою, не допустивши проблем із показом. Зазвичай ми не говоримо про такі речі, але цього разу хочу похвалити колег. Професіонали зрозуміють, як складно було втримати таке навантаження. З перемогою всіх нас!", – коментує Валерія Толочина, маркетинг-директорка медіасервісу.

Зазначимо, студію було побудовано у київському метрополітені на станції Хрещатик.