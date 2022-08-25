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Президент WBC: Буде справедливо, якщо Ломаченко отримає титульний бій

Сьогодні 17:09 51 0
Сулейман - про перспективи українця
Президент WBC: Буде справедливо, якщо Ломаченко отримає титульний бій
#Василь Ломаченко

Джерело - Sky Sports.

Український легковаговик Василь Ломаченко (16-2, 11 KO) незабаром може отримати титульний поєдинок. 

Про це заявив керівник WBC Маурісіо Сулейман.

"Буде справедливо, якщо Ломаченко отримає титульний поєдинок. Він через дуже багато пройшов, як і Усик. Ломаченко повернувся в Україну, підтримував свою країну, а зараз покинув її заради тренувань. Він проведе бій в жовтні.

Несправедливо в ставленні до Ломаченка, якщо він не зможе побитися за титул, як раніше. У Ломаченко був простій, але він завжди був приголомшливою силою. Василь – один з кращих бійців у світі", - сказав Сулейман.

Раніше промоутер Боб Арум заявив, що Василь Ломаченко спробує повернути всі свої титули.

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