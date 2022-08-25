Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) стане надто великим для володаря титулів WBA, WBO та IBF Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 KO).

"Я думаю, що Ф’юрі виявиться занадто великим для Усика. Тайсон постійно використовує свої габарити. Мені здається, що Усик буде занадто маленьким. Це моя думка.

І в нього теж є проблеми з витривалістю. Ми побачили це в бою з Джошуа. Якби Ентоні виявився досить витривалим, то результат міг би бути іншим", - сказав Вайлдер.