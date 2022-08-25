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Вайлдер: Ф’юрі виявиться занадто великим для Усика

Сьогодні 11:41 323 0
Деонтей Вайлдер прокоментував можливий бій Усик - Ф’юрі
Вайлдер: Ф’юрі виявиться занадто великим для Усика
#Олександр Усик, #Тайсон Ф'юрі, #Деонтей Вайлдер

Джерело - tribuna.com.

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф’юрі (32-0-1, 23 КО) стане надто великим для володаря титулів WBA, WBO та IBF  Олександра Усика (20-0, 13 КО).

Про це розповів ексчемпіон світу Деонтей Вайлдер (42-2-1, 41 KO).

"Я думаю, що Ф’юрі виявиться занадто великим для Усика. Тайсон постійно використовує свої габарити. Мені здається, що Усик буде занадто маленьким. Це моя думка.

І в нього теж є проблеми з витривалістю. Ми побачили це в бою з Джошуа. Якби Ентоні виявився досить витривалим, то результат міг би бути іншим", - сказав Вайлдер.

Нагадаємо, у WBC поставили Ф’юрі ультиматум щодо чемпіонського титулу.

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