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Володимир Кличко: Ми маємо святкувати, але змушені боротися

Вчора 23:11 333 0
Легендарний боксер - про День Незалежності України в умовах війни
Володимир Кличко: Ми маємо святкувати, але змушені боротися
#Володимир Кличко

Джерело - Чемпіон.

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Володимир Кличко привітав українців з Днем Незалежності.

"Сьогодні День Незалежності України. Ми маємо святкувати, а натомість змушені боротися. Тому що 6 місяців тому імперіалістська сила вирішила атакувати нас, щоб забрати нашу свободу та наші життя. Щоб позбавити нас права на існування. Сьогодні я хочу вшанувати героїв, які віддали свої життя. Їхня самопожертва нагадує нам про те, що свобода не є безкоштовною. 

Також сьогодні я хочу віддати шану вільному світу, який підтримує нас. Без вас не було б опору. Дякую. Також варто відзначити неймовірну силу волі всіх українців. Жінок та чоловіків. Молодих та літніх людей. Усі українці - воїни демократії. Усі вони - борці за свободу.

Ми боремося за нашу незалежність та за незалежність вільного світу. Тож сьогодні, по всій Європі та по всьому світу, скажімо голосно та чітко: "Ми всі є українцями. Слава Україні", - сказав Володимир Кличко.

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Допис, поширений Wladimir Klitschko (@klitschko)

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